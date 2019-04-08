Elektrik Kontağı Evi Harabeye Çevirdi
52 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Koçarlı
ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu
ilçesine bağlı Şenköy
Mahallesinde yaşayan İsmail Bal'a ait iki katlı evde, bu sabah saat 10.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangında, alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye
ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Dairedeki bütün odaların tamamen kül olduğu yangında, büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:06 Kaynak: İHA
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