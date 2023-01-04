Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Akça, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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