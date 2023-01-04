Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedik Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında Mustafa Akça (28) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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