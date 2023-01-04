Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi

04.01.2023 15:30
Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi

İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi kaza yerinde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedik Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında Mustafa Akça (28) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Mustafa Akça, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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