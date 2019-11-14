Sinop'un Erfelek ilçesinde elektrikli motosiklet alev aldı.



Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Sabri Demircan hakimiyetindeki elektrikli motosiklet, Dereboyu Mahallesi mevkisinde aniden yanmaya başladı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



Motosiklet sürücüsü Demircan, olaydan yara almadan kurtuldu. - SİNOP