Elektrikli motosiklet alev aldı
6 saat önce
Sinop'un Erfelek ilçesinde elektrikli motosiklet alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
Sinop'un Erfelek ilçesinde elektrikli motosiklet alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Sabri Demircan hakimiyetindeki elektrikli motosiklet, Dereboyu Mahallesi mevkisinde aniden yanmaya başladı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Motosiklet sürücüsü Demircan, olaydan yara almadan kurtuldu. - SİNOP
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