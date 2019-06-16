Son Dakika Haberleri: Elektronik eşya servisinin 2 dakikada soyulması kamerada
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Elektronik eşya servisinin 2 dakikada soyulması kamerada

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, elektrik eşya servisine girip, 2 dakikada, el takımlarının bulunduğu çantayla birlikte 5 bin TL'lilk eşya çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektronik eşya servisinin 2 dakikada soyulması kamerada, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, elektrik eşya servisine girip, 2 dakikada, el takımlarının bulunduğu çantayla birlikte 5 bin TL'lilk eşya çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Haziran Çarşamba günü merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. Serhıldan Bayar, saat 16.00 sıralarında elektronik eşya servisinden iş için ayrılıp, 1,5 saat sonra döndüğünde kilitlediği kapının açık olduğunu fark etti. Soyulduğunu anlayan Bayar, güvenlik kamerasının kayıtlarına baktı. İş yeri ile komşularının güvenlik kamerası görüntüleri izleyen Bayar, kimlikleri belirsiz 2 kişinin, kapısını zorla açıp girdikleri iş yerinden, 2 dakika içinde takım çantasıyla birlikte 5 bin TL'lik eşya çaldığını belirledi. Görüntüleri polise verip şikayetçi olan Bayar, şüphelilerin bulunmasını istiyor.
'MAĞDURUM, TAKIM ÇANTAM YOK'
Olayı anlatan Bayar, takım çantasının bile çalındığını söyledi. Şüphelilerin yakalanmasını isteyen Bayar, "Saat 16.00 sıralarında işe gittim. Dükkanımı kilitledim. İşten geldiğimde dükkanımın kapısı açıktı. Anahtar benden başka kimsede olmadığı için direk arkaya gittim. Baktım el takımlarım yok. Hemen güvenlik kameralarına baktım. 2 kişi kapıyı zorlamış. Karşı sitenin güvenlik kamerasına da baktım. Kablolarımı falan çalmışlar. Kapıyı tornavida ile zorlayıp açıyorlar. 2 dakika içerisinde yaklaşık 5 bin TL'lik bir zararım var. Matkap, kablo ve el takımlarımı almışlar. Emniyetin çevresi olduğundan dolayı mobese görüntüleri var. Güvenlik sistemleri ile de uğraştığım için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayıp emniyete teslim ettim. Emniyetin de mobese görüntülerinden şahıslara ulaşmalarını ve bu hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum. Şu an mağdurum. İşe gidecek takımlarım yok. Zaten işe gittiğimde aldığım takım çantam var yanımda. Onun içinde de 3-5 parça malzeme var. Genel olarak kullandığım takımlarım yok" dedi.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:34 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Bağlar, Güncel
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