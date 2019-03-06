Son Dakika Haberleri: Elektronik Sigaraya Uyuşturucu Saklamışlar

Elektronik Sigaraya Uyuşturucu Saklamışlar

1 saat önce

Isparta'da elektronik sigaraya uyuşturucu hap ve esrar sakladığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Elektronik Sigaraya Uyuşturucu Saklamışlar, System.String[]
Isparta'da elektronik sigaraya uyuşturucu hap ve esrar sakladığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, elektronik sigara içerisine gizlenmiş uyuşturucu haplar ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Otomobildeki S.G. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: AA

İstanbul Caddesi, Isparta, Güncel
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