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ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI - Son Dakika

ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI

31.05.2021 14:28

ŞANLIURFA'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket'e (17) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan otomobilin sürücüsü Ali Badıllı, Adli Tıp raporunda 'asli kusurlu' bulundu.

ŞANLIURFA'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket'e (17) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan otomobilin sürücüsü Ali Badıllı, Adli Tıp raporunda 'asli kusurlu' bulundu.

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Ali Badıllı, olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü halde bulundu.

Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı, 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İfadesinde, eşinin hamile olduğunu ve düştüğü haberini aldığı için evine gittiğini ve kazanın bu sırada meydana geldiğini belirtip, pişman olduğunu söyleyen Badıllı, kazanın yaşandığı güzergahta yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Ali Badıllı, ifadesinde ayrıca kendisi gibi yaşamını yitiren Elif Bereket'in de kusurlu olduğunu öne sürdü. Ancak mahkemenin isteği üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen rapor okundu. Rapora göre, Badıllı'nın hızını ayarlamayıp, ilk geçiş hakkını yayaya vermeyerek kazaya yol açtığına değinilerek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Elif Bereket ise araçları kontrol etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 'alt düzeyde tali kusurlu' bulundu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporda şu ifadelere yer verildi:

'26.01.2021 günü saat 19.10 sıralarında sanık sürücü Ali Badıllı'nın kullandığı 34 JV 0990 plakalı otomobil ile Mehmet Hafız Bulvarı'nda seyir halindeyken olay mahalli kavşağa geldiğinde, yaya Yaşar Bereket ile birlikte yolun solundan kaplamaya girerek karşıya geçen müteveffa yaya Elif Bereket'e aracının ön kısımlarıyla çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağı ve ekindeki kroki tetkik edildiğinde, 12 metre, zemini asfalt kaplama, yol yüzeyinin kuru, havanın açık, vaktin gece, aydınlatma olduğu, fren izi tespitinin olmadığı, azami hız limitinin 50 kilometre olduğu, çarpma noktasının kaplamanın solundan 7.2 metre mesafede işaretlendiği, çarpma noktasının 67.5 metre ilerisinde orta şerit çizgisi kısımlarında kan izinin bulunduğu, çarpma noktasının 31.60 metre gerisinde yaya geçidi bulunduğu belirtilmiştir.'

EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU

Elif Bereket'in ailesinin avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol, sanık Ali Badıllı'nın olay öncesinde iki kez hız kuralını ihlal ettiği için cezalandırıldığını, ayrıca alkollü araç kullandığı için ehliyetine de el konulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Olayın meydana geldiği 26 Ocak 2021 tarihinden bu yana adalet arayışımızı ısrarla sürdürüyoruz. Dosyada sanık Ali Badıllı'nın kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Elif Bereket'in yaya geçidinden geçmediği için kusurlu olduğuna dair iddiaları kabul etmedik. Sanık olay öncesinde iki kez hız kuralını ihlal ettiği için cezalandırılmıştır. Ayrıca alkollü araç kullandığı için mahkemede yargılanmış ve ehliyetine de el konulmuştur. Bugüne kadar ısrarla sanığın olay sırasında uyuşturucu veya alkolün etkisinde olup olmadığına dair rapor alınması talebimiz ile sanığın kaza esnasında aracı kaç kilometre hızla kullandığına dair isteklerimiz karşılık bulmadı. Bu konuda maalesef henüz bir araştırma yapılıp rapor alınmadı.?

AİLEYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Kazada kızlarının ölümü üzerine büyük üzüntü içerisinde olan aileye devlet tarafından psikolojik destek verildiğini da anlatan Sultan Parmaksız Açıkyol, 'Olay gününden bu yana Elifin annesi, babası ve kaza anında yanında olan kardeşi ciddi psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Devletimiz kendilerine hususi bir psikolojik tedavi uyguluyor. Ailenin tek isteği sanığın adil bir seklide yargılanması ve kanunların öngördüğü şekilde cezalandırılmasıdır. Biz de olayın meydana geliş şekli itibariyle; sanığın 'çocuğu olası kastla öldürme' suçundan dolayı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını ısrarla talep ediyoruz. Buna ilişkin iddia ve delillerimizi mahkeme sunduk. Bu konuda karar verilmesini bekliyoruz' şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI
ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI

Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp, Kaza, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA ELİF'E ÇARPAN SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' ÇIKTI - Son Dakika


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