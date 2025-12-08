Elif Nur Turhan'a Şampiyonluk Tebriği - Son Dakika
Elif Nur Turhan'a Şampiyonluk Tebriği

08.12.2025 07:59
Bayburt Valisi Eldivan, Elif Nur Turhan'ı dünya şampiyonu olmasından dolayı tebrik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elif Nur Turhan'ın IBF Kadınlar Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmasının ardından bir tebrik mesajı yayımladı.

Monte Carlo'da gerçekleşen karşılaşmada, Brezilyalı rakibi Beatriz Ferreira'yı 5. raundda nakavt ederek dünya şampiyonluğunu elde eden Elif Nur Turhan'ın tarihi bir başarıya imza attığını belirten Vali Eldivan, sporcuyu yürekten tebrik etti.

Turhan'ın gösterdiği azim, disiplin ve üstün performansla büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Eldivan, "Elif Nur Turhan, Bayburt'umuzun adını bir kez daha dünyaya duyurmuştur." dedi.

Vali Eldivan, şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılı sporcuya kariyerinin bundan sonraki döneminde de üstün başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

