Elif Nur Turhan\'ın İlk Unvan Koruma Maçı 31 Ocak\'ta

Çıktığı son maçta 3 nakavtla dünya şampiyonluğu elde eden ve yılın kadın boksörü seçilen milli boksör Elif Nur Turhan'ın ilk unvan koruma maçının tarihi belli oldu.

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçına İngiltere'nin Newcastle kentinde çıkacak. 31 Ocak'ta yapılacak karşılaşmada milli boksör Turhan'ın rakibi Avustralyalı Taylah Gentzen olacak.

Dünya şampiyonluğu unvanını korumak karşılaşmaya hazırlanan Turhan, Newcastle'da gerçekleştirilecek karşılaşmada Türkiye'yi temsil edecek. - BAYBURT