Karabağ Savaşı sırasında elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden, 1992'de Kelbecer'de savaş suçundan aranan Dadivank Manastırı Baş Rahibi Hovhannes Hovhannisyan'ın Erivan 'a kaçtığı öğrenildi.

Anlaşma kapsamında Ermenistan ordusu işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilirken, papaz Hovhannes Hovhannisyan Kelbecer'de çekilmeyeceğini ve tek başına direneceğini söylemişti.

Son Dakika › Dünya › Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı - Son Dakika Dünya

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