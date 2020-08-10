Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara yolunda İnegöl rampasında meydana geldi. 28 yaşındaki D.E ve 62 yaşındaki annesi H.E, tatilden Bursa'ya dönmek yola çıktı. Anne kız mola verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada araç içinde D.E, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi. El dezenfektanını sıkan D.E idaresindekiotomobil kontrolden çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü seyir halinde olan araca çarptı.

REFÜJLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobil, yol kenarındaki refüjlere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan anne ve kızı yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne kız, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.