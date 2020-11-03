Elma ağacı, kasım ayında çiçek açtı - Son Dakika

AKSARAY'da bu yıl nisan ayında çiçek açıp, meyve veren elma ağacı, kasım ayında yeniden filizlenip, çiçek açtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden görevli Habib Çetinkaya, "Havaların sıcak gitmesi ve yağmur yağmaması nedeniyle bu yıl ikinci kez çiçek açtı. Görenler şaşırıyor ve bu mevsimde elma çiçek açar mı diyorlar" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Zafer Mahallesi'ndeki elma ağaçları kasım ayı olmasına rağmen yeniden filizlenip çiçek açtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden görevli Habib Çetinkaya, ağacın çiçek açmasına şaşırdıklarını belirterek, "Bu yıl nisan ayında çiçek açtı ve misket cinsi elmalarını topladık. Bugün 3 Kasım ve ağacımız tekrar çiçek açtı. Havaların sıcak gitmesi ve yağmur yağmaması nedeniyle bu yıl ikinci kez çiçek açtı. Görenler şaşırıyor ve bu mevsimde elma çiçek açar mı diyorlar. Merak edip gelip, fotoğraf çektirenler var" diye konuştu.