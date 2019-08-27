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Elmalılı kadınlar dikiş nakış kursunda

21 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASMEK kursları, Elmalı'da da faaliyet gösteriyor.

Elmalılı kadınlar dikiş nakış kursunda, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASMEK kursları, Elmalı'da da faaliyet gösteriyor. Elmalılı kadınlar, dikiş nakış kursuna katılarak hem meslek öğreniyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.


Büyükşehir Belediyesi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Elmalı ASMEK'te, dikiş nakış kursu eğitimleri de veriliyor.


Uzman eğitmenler eşliğinde dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, hem yeni beceriler edinirken, hem de sosyalleşiyor. Kadınlar, öğrendikleri mesleki bilgilerle kurslarda yaptıkları ürünleri fuar, kermes gibi etkinliklerde ya da anlaştıkları iş yerlerine satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.


"Nevresim, pike dikimi, yapıyoruz"


Elmalı ASMEK kurs merkezinde usta öğretici olan Hatice Tekeli, evde hanımlarını kurslara katılma konusunda çağrı yaparak, kursiyerlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tekeli, "Dikiş nakış kursumuzda makine nakşını ve piko çekmesini, öğretiyoruz. Nevresim, pike dikimi, yapıyoruz. Özellikle ev hanımlarının evde sandıkta kullanılmayan eşyalarını burada günümüze uyarlayıp yeni hale getiriyoruz. Kurs sonunda hem sergimiz hem de sertifika törenimiz var. Kursiyerler aldıkları belgeleri referans göstererek işe girebiliyor. Buradan ev hanımlarına sesleniyorum kurslarımıza gelsinler, ev ekonomisine katkıda bulunsunlar" diye konuştu.


Anneler kursta, çocuklar kreşte


Anneleri kursta iken çocukları da Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'ndeki kreşte, okul öncesi eğitim alıyor. Kursiyer Ayşe Öztürk, kursiyerlere böyle bir imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Öztürk, "Boş zamanımızı burada değerlendirmek çok güzel. Kursu çok seviyorum. Bütün kadınlara tavsiye ederim evdeki malzemelerini değerlendirmek isterlerse bu kurs onlara çok güzel bir imkan sunuyor" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
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