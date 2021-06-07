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Elon Musk'ın yeni eğlencesi! Attığı tweet'le Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 arttı - Son Dakika

Elon Musk'ın yeni eğlencesi! Attığı tweet'le Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 arttı

07.06.2021 09:19

Elon Musk'ın yeni eğlencesi kripto para piyasalarına yönelik hamleler yapmak. Milyonlarca kişiyi mağdur ya da zengin edebilecek açıklamalarda bulunmaya devam eden Musk, yalnızca emojilerle doldurduğu tweet'iyle NFT piyasasının Kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti. Musk'ın "Aya çıkacak" imasından sonra Cumrocket Coin'in kısa sürede yüzde 366 yükseldi.

Kripto para piyasasını speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk yeni bir tweetle piyasaların karışmasına neden oldu. Attığı her tweetin bir hareketliliğe sebep olması nedeniyle kripto paralarla ilgilenenler Musk'ın sıkı takipçisi durumuna geldi.

Ünlü hacker grubu Anonymous, atmış olduğu tweetler nedeniyle kripto para piyasalarını karıştıran Elon Musk'a yönelik tehdit videosu yayınladı.

YAZI YOK, EMOJİLERLE HAREKET EDİYOR

Musk son attığı tweetler arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatınının 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin'in fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.

Elon Musk'ın keyfi yerinde! Yazı bile yazmadığı tweet'iyle Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 yükseltti

BITCOIN'DE DE DALGALANMA YARATTI

64 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşen ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yönelen, toparlanmaya çalışan Bitcoin, Musk'ın tweetinden sonra 35 bin 407 dolara kadar düştü. Bitcoin 07:51 itibariyle 36 bin 253 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum da 2586 dolara kadar geriledi ve 2774 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BITCOIN'DE DE DALGALANMA YARATTI

64 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşen ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yönelen, toparlanmaya çalışan Bitcoin, Musk'ın tweetinden sonra 35 bin 407 dolara kadar düştü. Bitcoin 07:51 itibariyle 36 bin 253 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum da 2586 dolara kadar geriledi ve 2774 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Elon Musk'ın keyfi yerinde! Yazı bile yazmadığı tweet'iyle Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 yükseltti

ANONYMOUS: BİZİ BEKLEYİN

Ünlü hacker grubu Anonymous, Elon Musk'a yönelik olarak "Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz Anonymous! Biz lejyonuz. Bizi bekleyin" açıklamasında bulundu. Buna karşılık olarak Musk "Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin, sevdiğinizi koruyun" paylaşımını yaptı.

Elon Musk'ın yeni eğlencesi! Attığı tweet'le Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 arttı

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın yeni eğlencesi! Attığı tweet'le Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Murat DEMİREGER: Twitter ceo'su Jack Dorsey de Miami 2021 Btc konferansında, Halk tarafından saygı görmüş itibari para birimleri ile tehdit ve manipülasyonlara engel olmak maksadıyla son uyarıyla Elon Musk 'ın izlediği basit zenginleşme yollarından vazgeçmediği halde, başta Elon olmak üzere, Elon'a ait Tesla ve diğer tüm şirketleinin hesplarını kapatacağını söyledi. Şimdi de emoji kullanıyor çakal. "Ben sadece emoji attım, insanlar böyle anladıysa bana ne", mantığı ile hareket ediyor. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Elon Musk'ın yeni eğlencesi! Attığı tweet'le Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 arttı - Son Dakika
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