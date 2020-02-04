Eltilerin Savaşı rekorla başladı

BAŞROLLERİNİ Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği "Eltilerin Savaşı" ilk üç gününde 586 bin 946 kişi tarafından izlendi.



2020'nin en iyi açılışını yapan "Eltilerin Savaşı", bu rakamla Gupse Özay'ın başrolde oynadığı filmler arasında da en iyi hafta sonu rakamı rekorunu da kırmış oldu.



Gupse Özay filmin gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "İlk üç gün gişemiz bizi çok mutlu etti. Hele hele izleyen herkesin güzel yorumları ve filmden mutlu çıkması çok daha mutlu etti. Gülmeyi çok özlemişiz. Kocaman bir ailenin salonda oturup çay içtiğini düşünün. Biri şaka yapar ve bütün aile aynı anda kahkaha atmaya başlar. İşte bunun sinema salonlarında yaşandığını görmek harika."