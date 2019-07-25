Son Dakika Haberleri: Emba Hunutlu Termik Santrali yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek
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Emba Hunutlu Termik Santrali yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek

29 dakika önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapımı devam eden Emba Hunutlu Termik Santrali, tamamlandığında yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek.

Emba Hunutlu Termik Santrali yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek, System.String[]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapımı devam eden Emba Hunutlu Termik Santrali, tamamlandığında yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yumurtalık ilçesinde kurulacak olan Emba Hunutlu Termik Santralinde yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere firma yetkilileri ile bir araya geldi. Emba Elektrik Üretim A.Ş. salonunda gerçekleşen toplantıya Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut ile yerli ve yabancı firma yetkilileri katıldı.

1320 MW kurulu güce sahip, yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek Emba Hunutlu Termik Santrali inşaatında gelinen aşamanın detayları ile alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; kazı, dolgu, yol ve altyapı çalışmaları tamamlanan santralin faaliyete geçmesiyle başta Adana olmak üzere, bölge ekonomisine ve ülke kalkınmasına büyük katkılar sağlanacağını kaydetti.

Yumurtalık bölgesinin tarihine ve doğal güzelliklerine zarar vermeden, en son teknolojiye uygun inşa edilen santralin çevre dostu olacağını belirten Vali Demirtaş, soğutma boruları döşenen ve fore kazık faaliyetlerine başlanan santralin bir an önce işlerlik kazanması için iş birliği içinde çalışmanın önemine değindi.

Toplantının ardından Vali Demirtaş ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun firma yetkilileriyle beraber termik santralin inşaat alanında incelemelerde bulundular. - ADANA
Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Yumurtalık, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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