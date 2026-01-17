Emek Partisi'nden Temel Conta Grevine Tepki

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Temel Conta grevinde işçilere çevik kuvvet tarafından müdahale edilmesine tepki göstererek, "Saray düzeni Temel Conta patronu için işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Temel Conta patronun yanında. Temel Conta patronunun hukuksuzluğuna, kanun tanımazlığına karşı direnen işçilerin yanındayız" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Temel Conta grevindeki 16 işçiye çevik kuvvet tarafından müdahale edildiğini, fabrikadan makinaların zor kullanılarak çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Saray düzeni Temel Conta patronu için işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Temel Conta patronun yanında. İzmir Emniyeti ve polis gücü Temel Conta işçileri karşısında. Temel Conta patronunun hukuksuzluğuna, kanun tanımazlığına karşı direnen işçilerin yanındayız. Bu saldırı sadece Temel Conta işçilerine yapılmış değildir. Tüm direnen ve mücadele eden işçilere karşı yapılan saldırıdır. Bütün işçileri, sendikaları, emekten ve demokrasiden yana güçleri Temel Conta işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz."