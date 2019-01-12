Son Dakika Haberleri: Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu

Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu.

Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu. 

Ahmet Hendek, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya Hendek'in odasında hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Yusuf Ziya Hendek'in hayatını kaybettiğni belirledi. Polisin incelemesinin ardından Hendek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel
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