Emekli Aylıklarına Tepki

22.01.2026 16:20
CHP'li Murat Emir, en düşük emekli aylığının artırılması için mücadele edeceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin, "Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Buna karşı elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığı tutarı olarak 20 bin liranın belirlenmesine tepki gösterdi.

Emeklilerin, 10 yıldan fazla bir süredir ihmal edildiğini ileri süren Emir, "Bu yılki kira artış oranı yüzde 34. Sadece kira yüzde 34 artacak. Enflasyon yüzde 40'ların üzerinde seyredecek, zaten on yıllardır ihmal etmişsiniz ve '20 bin lirayla geçin' diyeceksiniz. Emekli bu şekilde yaşayamaz. Bu ülke için, bu ülkenin geleceği için emek etmiş, alın teri dökmüş, yıllarca prim ödemiş emekliyi şimdi açlığa mahkum edecekler." sözlerini sarf etti.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında bir milletvekilinin, Genel Kurul Salonu'nda olmamasına rağmen pusula göndererek yoklamaya katılmak istediğini anlatan Emir, bu durumun Meclise saygısızlık olduğunu ifade etti.

Emekliye daha çok zam vermek için kaynak olmadığının söylendiğini kaydeden Emir, "Sadece, 2026 bütçesinde faize 2 trilyon 700 milyar lira para ödeyecekler. Emekliye verdikleri zammın maliyeti 66 milyar lira." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu'nu, "terk etmeme eylemlerini" sürdürüp sürdürmeyeceklerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bize göre bu vicdansız kanun teklifi asla yasalaşmamalı. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Buna karşı elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu vicdansızlıkla mücadelemiz sandık gelene kadar bitmeyecek."

Emir, yasalaşması halinde bu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

