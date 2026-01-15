Emekli Bayram İkramiyesi 5 Bin Lira Olacak - Son Dakika
Emekli Bayram İkramiyesi 5 Bin Lira Olacak

15.01.2026 17:33
AK Parti, emeklilere bayram ikramiyesini 2026 için 4 bin liradan 5 bin liraya çıkaracak.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - AK Parti, emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 2026 yılı için 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılmasını planlıyor. Emekli bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin, şubat ayında çıkarılması bekleniyor.

AK Parti'nin en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin ardından, emekli bayram ikramiyelerine hangi oranda zam yapılacağı konusu gündeme geldi.

AK Partili kaynaklar, emekli bayram ikramiyelerine de asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapılmasının planlandığını, muhtemelen bayram ikramiyesinin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılacağını belirtti. İkramiyelere yapılacak zam oranına ilişkin düzenlemenin şubat ayında sunulacak bir torba kanuna eklenebileceği veya mevcut bir kanun teklifine madde ihdası yapılabileceği ifade ediliyor.

Emeklilere, yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye veriliyor.

Kaynak: ANKA

