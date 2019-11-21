Son Dakika Haberleri: Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret

6 saat önce

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret, System.String[]

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıkulaç, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile bir araya geldi.

İl Müftüsü Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak da ziyarette hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nursaçan, OSB faaliyetleri hakkında Altıkulaç'a bilgiler verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 milyon liralık 32 ihaleyi eşinin şirketine veren TCDD görevlisine soruşturma açıldı
Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir? Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Bütçede para var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]