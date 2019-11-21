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Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret
6 saat önce
Emekli Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Emekli Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıkulaç, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile bir araya geldi.
İl Müftüsü Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak da ziyarette hazır bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nursaçan, OSB faaliyetleri hakkında Altıkulaç'a bilgiler verdi.
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