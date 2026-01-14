Emekli Doktordan Taşınabilir Dezenfeksiyon Kabini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli Doktordan Taşınabilir Dezenfeksiyon Kabini

Emekli Doktordan Taşınabilir Dezenfeksiyon Kabini
14.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emin Zümrütdal, UVC ışınlarıyla çalışan taşınabilir dezenfeksiyon kabini üretti.

Adana'da emekli doktor Emin Zümrütdal, meslektaşlarının işlerini kolaylaştırmak için ürettiği ultraviyole c ışınlarıyla çalışan taşınabilir dezenfeksiyon kabinini, veteriner klinikleri ve gıda işletmelerinde de kullanılabilir hale getirdi.

Genel cerrahi uzmanlığı görevinden 2021'de emekli olan 58 yaşındaki Zümrütdal, meslek hayatında edindiği tecrübeleri bilimsel çalışmalara dökmek için aynı yıl Çukurova Teknokent'te firma kurdu.

Zararlı mikroorganizmalara karşı araştırmalar yapan Zümrütdal, yaklaşık 3 yıl süren AR-GE çalışmasının ardından ultraviyole c (UVC) ışınlarıyla çalışan dezenfeksiyon cihazı üretti.

Meslektaşlarının işlerini kolaylaştırmayı amaçladığı cihazın kullanım alanını genişletmek isteyen Zümrütdal, UVC ışınlarının göze ve cilde zarar verebileceğini dikkate alarak cihazı taşınabilir kabine yerleştirdi.

Tıbbi ekipmanların yüzeyindeki zararlı mikroorganizmaların 7-8 dakikada yok edilmesini sağlayan kabin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) laboratuvarında ışık ve sızdırmazlık testinden geçti, 2024'te de Türk Patent ve Marka Kurumundan "Faydalı Model Belgesi" aldı.

Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknokent işbirliğinde bir fabrikada ÜR-GE çalışmalarına başlanan kabinin, istenilen ebatta üretimi yapılabiliyor.

Kabin, hastanelerin yanı sıra veteriner klinikleri ve gıda işletmelerinde de ekipmanların dezenfeksiyonunu sağlayabiliyor.

"Kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabileceğini ortaya koyduk"

Emin Zümrütdal, AA muhabirine, zararlı mikroorganizmalardan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla cihazı ürettiğini söyledi.

UVC'nin uzun yıllardır dezenfeksiyon amacıyla kullanıldığını dile getiren Zümrütdal, "Geliştirdiğimiz ürünün farkı, belirli alanda enerji birikimi yaparak genetik materyali bozması. Bunu yaparken de etraftaki personele zarar vermemesi için önlemlerimizi aldık ve kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabileceğini ortaya koyduk." dedi.

Zümrütdal, cihazın üzerinde sensörlerin çalıştığını gösteren ve zamanlayıcı olan ekran yer aldığını anlattı.

Cihazın birçok kullanım alanı olduğunu anlatan Zümrütdal, şöyle konuştu:

"Cihazı hasta yatakları, kuvöz ve hastane malzemelerinin yüzey dezenfeksiyonunun yapılması amacıyla dizayn etmiştik ancak zamanla veteriner klinikleri gibi birçok kullanım yerinin olduğunu gördük. Et ve balık kurumlarındaki kesim tezgahları başta olmak üzere birçok gıda işletmelerinde de kullanılabilir."

Zümrütdal, cihazın dezenfeksiyon yaparken kimyasal kullanımını da ortadan kaldırdığını vurgulayarak, "Cihaz sadece UVC ışınlarından faydalanıyor. Bizden sonra yaşayacak olan tüm canlılara temiz dünya bırakabilmek için kimyasallardan arındırılmış çalışmalara çok değer veriyoruz." diye konuştu.

Fabrikanın sahibi Ege Baş da cihazın ÜR-GE çalışmlarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu cihaz bilgi, bilim ve sanayi işbirliğiyle ortaya çıkmış bir ürün. Ürünün katma değerli olması ve inovasyon tarafının olması sanayi açısından değerliydi. Bu proje bilimle sanayiyi birleştiren önemli bir ürün olarak ortaya çıktı." dedi.

Fabrika müdürü Caner Terici ise cihazın sızdırmazlığını sağlamak için poliüretan boya kullandıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ürettiğimiz kabin, içerisinde UVC ışıkları bulunduran bir ürün. Bu ışıkların göze ve cilde belirli zararları var. Biz de bu ışıkları kabin içerisine hapsettik. Hem istenilen dezenfeksiyonun amacına ulaşması hem de kabinin çalışmasını sağlayan kişiler için risk ortamı oluşmaması için bu ışığı kontrol altında tutuyoruz. Poliüretan boya malzemesi kullanarak ışığın dışarı sızmasını engellemeye çalıştık. Bu da belirli testlerle onaylandı."

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Güncel, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Doktordan Taşınabilir Dezenfeksiyon Kabini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:49:22. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Doktordan Taşınabilir Dezenfeksiyon Kabini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.