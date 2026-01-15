Emekli Maaşı İçin Yükseltme Çağı - Son Dakika
Emekli Maaşı İçin Yükseltme Çağı

15.01.2026 14:49
CHP, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılması için emeklilere sesleniyor.

(TBMM) - CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin, "Emeklilere de bir çağrımız var; kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Ayağa kalkın ve sesinizi duyurun. Siz bir araya gelmedikçe, el ele kol kola vermeyip sokağa çıkmadıkça bu iktidar sizi duymayacak. Biz sizlerle beraberiz. Bugün emekliye verilen bir maaş değil bir harçlıktır, sadakadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle birlikte en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, "Biz 86 milyon için açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için bir mücadele veriyoruz" dedi.

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba ise, "Anlaşılıyor ki hem AKP hem MHP grubu bugün bizim tekliflerimize 'hayır' diyecekler. Önergelerimizi hazırladık, sadece en düşük maaşın arttırılması ile ilgili değil tüm emeklilere seyyanen zam verilmesini talep ediyoruz. Türkiye maalesef artık dipte buluştuğumuz, en düşük emekli maaşıyla ortalama emekli maaşının birbirine çok yakın olduğu bir dönemi yaşıyoruz" diye konuştu.

Kürsüdeki tabut maketini gösteren Ağbaba, "Bu tabut emekli olduğu halde çalışırken iş kazasında ölen emeklilerimiz. Emekli olduktan sonra çalışırken kimisi inşaattan düşmüş, kimi dozerin altında kalmış, kimi ısınmak için bir arabaya gittiğinde orada yanarak ölmüş. Türkiye yeni yeni şeyleri görüyor. İlk defa duyduğumuz şeylerle karşılaşıyoruz. 'Yenir Market' açıldı, yani gıdaya ulaşamayan fakir fukaranın artık son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünüyle beslenmeye çalışıyor. Fakir fukarayı bu düzene mahkum edenlere yazıklar olsun.Bunlar Türkiye'nin yeni resmidir" ifadesinu kullandı.

"Toplumun yüzde 20'si aylık 9 bin lira altında bir parayla geçimini sürdürmeye çalışıyor"

Fitre miktarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 240 lira olarak belirlendiğini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 28 bin 800 lira. En düşük emekli maaşının 8 bin 800 lira üzerinde, asgari ücretin de üzerinde. 2002'de en düşük memur maaşı 392 lira, en düşük memur emekli maaşı ise 376 lira. Yani bir memur emekli olduğu zaman maaşının yüzde 96'sını emekli maaşı olarak alabiliyordu. Bugün ise en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira, en düşük emekli maaşı 21 bin 798 lira, yarı yarıya azalmış durumda.  Emekli maaşının Bulgaristan'dan sonra en düşük olduğu ülke Türkiye. 2025'te fert geliri ortalamasına bakarsak nüfusun yüzde 5'i 5 bin 775 lira maaşla geçiniyor. İkinci en düşük grubu 8 bin 408 lirayla geçiniyor. Toplumun yüzde 20'si aylık 9 bin lira altında bir parayla geçimini sürdürmeye çalışıyor.

Etin kilosu bin lira verilen zam bin lira. Emeklinin tenceresinde dert kaynıyor. Artık emekli yeni bir kıyafet alamıyor ya evlatları hediye edecek ya komşuları. Ancak o şekilde giyinebiliyor. Emekli beslenemiyor, emekli giyinemiyor, emekli barınamıyor. TÜİK'e göre kira fiyatlarındaki artış yüzde 49,5. Yani Türkiye'nin hiçbir ilinde kerpiç ev dahi 25 bin liranın altında değil. Bu bin liralık zam günlük 33 liraya geliyor, simitin tanesi 20 lira. Emekli simit alsa çay içemiyor. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz; bu oranın arttırılması için uğraş veriyoruz Genel Kurul'a geldiğinde de uğraş vereceğiz. Emeklilere de bir çağrımız var; kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Ayağa kalkın ve sesinizi duyurun. Bunlar siz bir araya gelmedikçe, el ele kol kola vermeyip sokağa çıkmadıkça bu iktidar sizi duymayacak. Biz sizlerle beraberiz. Bugün emekliye verilen bir maaş değil, bir harçlıktır, sadakadır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

