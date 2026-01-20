Emekli Maaşı Nöbeti 13. Gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli Maaşı Nöbeti 13. Gününde

20.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin emekli maaşını asgari ücrete yükseltme talebi TBMM'de sürüyor, Halıcı onur mücadelesi vurguladı.

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, partisinin TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbette yaptığı açıklamada, "İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbet 13'üncü gününde devam ediyor. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yayımladığı video mesajında, mevcut teklifin emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek, "AKP iktidarı emekliye 20 bin lira vererek herkesi yoksullukta eşitlemeye çalışıyor. Bu rakam, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz için kabul edilebilir değildir" dedi.

Diğer kademelerdeki emeklilerin de maaş artışı beklediğini vurgulayan Halıcı, ömürleri boyunca çalışıp ülkeye hizmet eden emeklilerin bugün rahat ve insanca bir yaşam sürmesi gerektiğini ifade etti. Yaşanan ekonomik tablonun sorumlusunun emekliler, dar gelirliler ya da asgari ücretliler olmadığını söyleyen Halıcı, "Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle derin bir kriz içindeyiz" dedi.

Döviz geçiş garantili yol ve köprü projelerine, ayrıca faiz ödemelerine yüz milyarlarca lira harcandığını hatırlatan Halıcı, "Emekliye gelince 'bütçede pay yok' deniliyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Muhalefet olarak Genel Kurul'daki görüşmelerde önergelerini sunacaklarını ve bunun iktidar açısından bir 'samimiyet testi' olacağını söyleyen Halıcı, CHP'nin net talebinin en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması olduğunu vurguladı. Halıcı, "İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Maaşı Nöbeti 13. Gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:32:22. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Maaşı Nöbeti 13. Gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.