Emekli Maaşı Protestosu: 'Sadaka Topluluğu Değiliz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekli Maaşı Protestosu: 'Sadaka Topluluğu Değiliz'

29.01.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası, 20 bin liralık en düşük emekli maaşını protesto etti, iktidarı eleştirdi.

(ESKİŞEHİR) - En düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak belirlenmesine tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Mustafa Şen, "Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, Hamamyolu Caddesi'nde bir araya geldi. Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan Büyük Birlik Partisi ve HÜDA-PAR önünde basın açıklaması yapan emekliler, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. 20 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşına tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Mustafa Şen, "Milyonlarca emekli; kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken; AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır" diye konuştu.

Mustafa Şen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP–MHP bloku emekliyi açlığa mahküm ediyor, üstüne bir de aşağılıyor! Emekliye sefaleti dayatanlar, bu ülkenin en büyük yüküdür! AKP–MHP bloku, yıllardır bu ülkenin emeklilerini bilinçli biçimde yoksullaştıran, açlığa iten, yaşam hakkını gasp eden bir sefalet düzeninin kurucusu ve bekçisidir. Bugün emeklilerin içine sürüklendiği bu tablo "ekonomik zorunluluk" değil; sınıfsal bir tercih, bilinçli bir saldırı ve örgütlü bir yağma politikasıdır.

"AKP-MHP bloğu emekliyi görmezden geliyor"

Milyonlarca emekli; kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken; AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır. Emekliye gelince "kaynak yok" diyenler; yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor! Üstelik bu blok sadece emekliyi aç bırakmıyor; bir de çıkıp emeklileri küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden bir dil kullanıyor.

"Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır"

Emekliye "gariban" diyerek, "şükredin" diyerek, "müsait zaman" diyerek; aslında şunu söylüyorlar: "Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin!" Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir! Bu ülkenin emeklileri, bu düzenin kölesi değildir! Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir! AKP–MHP bloku emeklilere yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi, şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir. Emeklileri "yük" görenler şunu bilsin: Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır! Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir! Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir!

"Konu emekliye gelince birden ekonomist kesiliyorlar"

Bir de emekliyi susturmak için aynı yalanı dolaşıma sokuyorlar: "Emekli aylığı yükselirse enflasyon artar!" Bu söz, halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır! Enflasyonu emekli yaratmadı Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı, faiz düzeni yarattı! Emeklinin cebine giren üç kuruşla enflasyon artıyorsa; sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla, kamu ihaleleriyle, faiz rantıyla, kur korumalı soygunla neden artmadı? Orada "enflasyon" demeyenler, konu emekliye gelince birden "ekonomist" kesiliyor!"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Maaşı Protestosu: 'Sadaka Topluluğu Değiliz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Çocuğunun yanında babasını dövdüler Çocuğunun yanında babasını dövdüler
Peri masalı Mourinho’nun Benfica’sı 908’de kalecisinin attığı golle Real Madrid’i devirdi ve ilk 24’e kaldı Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Fenerbahçe’nin FCSB maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin FCSB maçı 11'inde sürpriz
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 22:33:32. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Maaşı Protestosu: 'Sadaka Topluluğu Değiliz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.