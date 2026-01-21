Emekli Maaşları Artmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğine, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğine dair düşüncelerimizi bugün Genel Kurul'da ifade edeceğiz." dedi.

Karasu, beraberindeki CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Gamze Taşcıer ve Okan Konuralp ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karasu, TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

Karasu, hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurulda emeklilerin mevcut ücretleriyle yaşayamayacağını dile getirdiklerini aktararak, "En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğine, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğine dair düşüncelerimizi bugün Genel Kurul'da ifade edeceğiz. Hepimiz, bu ücretlerle iş barışının bozulacağını, çalışma hayatının bozulacağını, emeklilerin sefalete teslim edileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Karasu, Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almama kararını doğru bulduklarını, işçinin Komisyonda daha yoğun bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Emeklilerin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundayız"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise ziyaretinden ötürü heyete teşekkür etti.

Atalay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler başladığı zaman bütün Komisyon üyelerine ve siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine taleplerini ilettiklerini aktardı.

Memur emeklilerinin memur sözleşmesinden istifade ettiğini ama işçi emeklilerinin işçi sözleşmesinden istifade edemediğini dile getiren Atalay, "Şu anda 5 milyona yakın zannediyorum en düşük emekli maaşı alan insanımız var. Bu ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emekliler. Emeklilerin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundayız. İcraat noktasında inşallah bugün veya yarın en azından emeklinin arzu ettiği belli bir ücret seviyesine çekilir de emekli bir nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma hayatında vergi, taşeron ve çıraklık konularında da sorunlar bulunduğunu ifade eden Atalay, toplumun bu konularda beklentileri olduğunu söyledi.