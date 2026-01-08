Emekli Maaşları İçin Ortak Mücadele

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının derhal açlık sınırının üzerine çıkarılması için Meclis'e düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu; aksi halde muhalefetin ortak hareket etmeyi sürdüreceğini belirterek, bu konuda İYİ Parti ile tam mutabakat sağlandığını söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Emeklilerimizle ilgili alınmış karar kabul edilemez, insan haklarına aykırıdır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu hak etmemektedir. Emeklilerimizin hakkını, hukukunu her platformda korumak; onların hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabilmelerini sağlamak için her türlü desteği ve gayreti verecek ve bunun için Meclis'te el birliğiyle bir mücadele içerisine gireceğiz" diye konuştu.

CHP, adalet ve demokrasi sorunlarını karşılıklı değerlendirmek amacıyla bugün TBMM'de siyasi parti turlarına başladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. CHP'li heyet, İYİ Parti'den Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun ile görüştü.

Günaydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'a nazik misafirperverlikleri ve kabulleri için teşekkür etti. Günaydın, şöyle konuştu:

"Heyetler arasında iki ana başlık ele alındı. Birincisi, 16,5 milyon emeklimize reva görülen, açlık düzeyinin altında, insan onuruna aykırı aylık ve maaş düzeni. Bu, bir siyasal parti meselesi olmaktan çok öte; vatanından, milletinden, emeklisinden, emekçisinden yana olan herkesin ortak davasıdır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu gazi Meclis'te trafik kanunu görüşülüyor. Trafik güvenliğini sağlama gerekçesi altında aslında cezaları nasıl artırırız diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul ediyorlar. Oysa bunun yerine memleketin ve milletin gerçek sorunlarına eğilen bir Meclis yapısını kurmak ve buna göre burayı işletmek zorundayız.

Bu çerçevede diyoruz ki: Derhal açlık sınırını geçen bir emeklilik maaş ve aylık düzenini, hem asgari düzeydekileri hem de asgari maaşın üzerinde olanları da buna paralel olarak artırmak suretiyle bir düzenlemeyi Meclis'e getirin. Getirmediğiniz müddetçe muhalefet birlikte davranmaya devam edecek ve her türlü çabayı birlikte organize edecektir. Biz bu çerçevede İYİ Parti ile tam bir mutabakat içerisinde olduğumuzu gördük. Bunu görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Heyetim adına bunu teşekkür ederek ifade etmek isterim.

"Bugün bizim başımızdadır; geçmişte başka birçok siyasal partinin başına da bu tip şeyler gelmiştir"

İkinci konu, tabii ki Türkiye'nin genelini ve 86 milyonu ilgilendiren adalet ve demokrasi sorunlarıdır. Türkiye'de bugün araçsallaştırılmış yargı üzerinden, demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan siyasal partilere yönelik açık saldırılar ve kumpas girişimleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri, kurultayları iptal edilmeye çalışılıyor. İl başkanlıklarında paralel yapılar kurulmaya gayret ediliyor ve yakasına rozet takmış araçsallaştırılmış yargı mensupları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasından söz edebiliyor, buna yönelik fezlekeler düzenleyebiliyorlar. Bütün bunlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik değil, demokrasiye yönelik bir tehdittir. Bugün bizim başımızdadır; geçmişte başka birçok siyasal partinin başına da bu tip şeyler gelmiştir.

Ekrem İmamoğlu'nun nerede bir duruşması ve davası varsa, orada hakim değiştirilmektedir. Örneğin diploma ceza davasına bakan hakim, dava ve duruşmalar arasında sürülmektedir. Diploma idare davasına bakan heyet değiştirilmektedir. Ahmak davasının ortasında hakim sürülmektedir. O hakim, 'Bana baskı yaptılar' ve 'İstinaf süreci ayarlandı' demesine rağmen, Hakimler ve Savcılar Kurulu burada herhangi bir işlem yapma gereği duymamaktadır.

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bütün bunlar, Türkiye'de adil yargılanma hakkının dahi ortadan nasıl kaldırıldığına ilişkin örneklerdir. Dolayısıyla burada bir demokratik dayanışmanın, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve mensuplarına destek verme anlamına değil; demokrasiye ve adalete destek verme anlamına geleceğini düşünüyoruz. Biz bu çerçevedeki görüşlerimizi İYİ Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekili'ne ve Sayın Genel Başkan Yardımcısı'na aktardık, değerlendirmelerimizi karşılıklı yaptık. Bir kere daha hem nazik kabulleri hem de sağlıklı ve nitelikli değerlendirmeleri için kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz."

"Emekliler için Meclis'te el birliğiyle bir mücadele içerisine gireceğiz"

CHP'li heyete teşekkür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar, 23 yıllık AKP döneminde 130 milyar dolarlık borcu 550 milyar dolara taşıdılar. Milletten 3,5 trilyon dolarlık vergi topladılar. Atatürk Türkiyesi'nin, Cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarını haraç mezat sattılar. 64 milyar dolar para aldılar; yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa sattılar. Gelecek garantili projelerle ülkenin, yavruların istikbalini ipotek altına aldılar. Bugün millet, bütün bunlara rağmen fakr-ü zaruret içerisinde yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmiş durumdadır. Eğer dünyanın en zengin coğrafyasında yer alan böyle bir ülkede 30 milyon vatandaş açlık sınırının altında yaşıyorsa, iktidar sahiplerinin, bu ülkeyi 23 yıldır yönetenlerin hesap vermesi gerekir.

En son Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi, emeklilerimizle ilgili alınmış karar kabul edilemez, insan haklarına aykırıdır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu hak etmemektedir. Bakın, hekim kimliğimle bir şey söyleyeceğim: Hastaneleri inceliyorum. Hastanelere başvurmuş emekli yurttaşlarımızın kan tahlillerinde protein seviyeleri düşüktür, çünkü beslenemiyorlar. Böyle güzel bir ülkede böyle bir atmosferin yaşanmasını biz kabul etmiyoruz. Emeklilerimizin hakkını, hukukunu her platformda korumak; onların hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabilmelerini sağlamak için her türlü desteği ve gayreti verecek ve bunun için Meclis'te el birliğiyle bir mücadele içerisine gireceğiz.

"Mücadelemiz demokrasi için olacak, hukukun üstünlüğü için olacak, insan hakları ve özgürlükler için olacaktır"

Öte yandan bütün bu tablonun temel sebebi bellidir. 23 yıldır bu ülkeyi yönetenler, demokrasinin kurum ve kurallarını işlemez hale getirmiştir. Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına almışlardır. İnsan hakları ve özgürlükleri ortadan kaldırmışlardır. Devlet kurumları artık şeffaf yönetilemez ve denetlenemez hale gelmiştir. En son yaşanan gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yaşanan, hukukun dışına çıkmış, siyasi saiklerle atılmış adımları da yakından izliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu defalarca ifade etmiştir. Genel Başkan Yardımcımız, Hukuk İşlerinden Sorumlu Sayın Hakan Şeref Olgun, Türkiye'deki bütün hukuksuzlukların yanı sıra CHP'nin yaşadığı hukuksuzlukları da yakından takip etmektedir.

Bundan sonra mücadelemiz demokrasi için olacak, hukukun üstünlüğü için olacak, insan hakları ve özgürlükler için olacaktır. Samimiyetimle ifade ediyorum: Kazanan Türkiye olacaktır. Türkiye, bu baskıcı rejimden, baktığı her yerde rant ve talan gören anlayıştan çok uzak olmayan bir zaman dilimi içerisinde kurtulacaktır. Biz Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak, daha demokratik, daha huzurlu, daha güvenli ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir düzene kavuşturmak için el birliğiyle gayret edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."