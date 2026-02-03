Emekli Maaşları Yükseltiliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Biz bunu yeterli görmüyoruz. Bunu artırmanın, refah seviyesini yükseltmenin, alım gücünü artırmanın politikalarını ortaya koyuyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin bir grup başkanı ve grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, iktidarın buradan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalıştığını, bazı muhalefetin ise felaket tellallığı yaptığını söyledi.

Depremzedelerin gerçek sorunlarının bu polemikler arasında görülemediğini dile getiren Kaya, sorunların çözümüne odaklanılması çağrısında bulundu.

Kaya, iktidarın yaptıklarını ve yapamadıklarını şeffaf bir şekilde paylaşmasını istedi.

İYİ Partide Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da Genel Kurul'da ilk defa söz aldı.

Poyraz, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yaşanan her can kaybının alınması gereken tedbirlerin ertelenemezliğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:

"Trafik güvenliği yalnızca bireysel dikkat meselesi değil, yol altyapısından denetimine, araç güvenliğinden eğitim politikalarına kadar bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Denetimler artırılmalı, riskli güzergahlar hızla iyileştirilmeli, caydırıcı önlemler gecikmeden hayata geçirilmeli. Kaybettiğimiz canların hatırası bize bu sorumluluğu hem de bu çatı altında yüklemektedir."

"Devlet içinde devlet hayalleri, paralel ordu hevesleri sona ermiştir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriye'de yeni bir denklem, paradigma ve yapının ortaya çıktığına işaret ederek, "Yıllarca statü hayaliyle avutulan, okyanus ötesinden gelen silahlara, paralara ve sıvazlamalara güvenerek husumet besleyen yapılar bugün tek vatan, tek bayrak, tek ordu gerçeğini kabul etmek mecburiyetinde kalmışlardır." diye konuştu.

Suriye'de devlet içinde devlet hayallerinin, paralel ordu kurma heveslerinin sona erdiğini söyleyen Akçay, "Suriye tek vatan, tek bayrak, tek ordu ilkesiyle birleşirken emperyalizmin kiralık tetikçileri bizzat o emperyalistler tarafından yüz üstü bırakılmıştır. Bu, tarihin şaşmaz bir kuralıdır." dedi.

Akçay, sırtını emperyalizme dayayanların günü geldiğinde o emperyalistler tarafından atılacağını, sırtını öz kardeşine, vatanına ve devletine dayayanların ise asla yolda kalmayacağını vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Ne ülkemizde ne Suriye'de Kürtlerin kaderi terör baronlarının insafına terk edilemez. Onların huzuru Kandil'in mağaralarında değil, kendi devletlerinin şefkatli ikliminde, ülkelerinin huzurlu sınırlarındadır. Selahaddin Eyyubi'nin torunları haçlı zihniyetinin bölgedeki garnizonluğunu yapmayacaktır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakata değindi.

Söz konusu mutabakata ilişkin Koçyiğit, "Bu anlaşma Kürtler için bir yenilgi olmadığı gibi Şam için asla bir zafer değildir. Olsa olsa demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir Suriye için bir başlangıç adımıdır, geliştirilmelidir, derinleştirilmelidir ve kalıcı hale getirilmelidir." açıklamasında bulundu.

"86 milyonun, emeklinin, memurun hakkı TÜİK'in yakasındadır"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelere yönelik değerlendirme yaptı.

Meclis'in, bu olayla ilgili mutlaka adım atması gerektiğini dile getiren Başarır, "Bir komisyon kurmalı, mağdur olan Türkiye'den bir tek çocuğun bile orada olup olmadığını araştırmalıyız." dedi.

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamına tepki gösteren Başarır, "Ne oldu? Verdiğin 1000 liranın 980 lirasını aldın, zammın bir kısmını aldın, en acısı yapman gerekenden daha az zammı TÜİK'i kullanarak sahte veri vererek yaptın. Bu, utanç verici bir durumdur. 86 milyonun hakkı, emeklinin hakkı, memurun hakkı TÜİK'in yakasındadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TÜİK'in sahte veri ortaya koymadığını, TÜİK'e kimsenin talimat vermediğini, kendi çalışma düzeni içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklanan enflasyon rakamının asgari ücretle memur maaşlarına yapılan zamların piyasaya yansıması olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, emekli maaş farklarının da yarın hesaplara yatırılacağını anımsattı.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltildiğine işaret eden Akbaşoğlu, "Biz bunu yeterli görmüyoruz. Bunu artırmanın, refah seviyesini yükseltmenin, alım gücünü artırmanın politikalarını ortaya koyuyoruz." dedi.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) uygulamasının hayata geçirileceğini kaydeden Akbaşoğlu, yerli ve milli enerji kaynakları sayesinde elde edilecek gelirlerle buraya fon sağlanacağını bildirdi.