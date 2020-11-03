- Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

- Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süredir haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye olay, Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Zühtü Kaya Apartmanı No: 87'de yaşandı. Apartmanın birinci katında oturan emekli müzik öğretmeni Turgut Tuncer Öğüt (78)'den 4 gündür haber alamayan kızının ihbarı üzerine eve girilerek yapılan incelemede, yalnız yaşayan yaşlı adamın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polisin ve savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Öğüt'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Kaynak: İHA
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