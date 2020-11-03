- Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Edinilen bilgiye olay, Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Zühtü Kaya Apartmanı No: 87'de yaşandı. Apartmanın birinci katında oturan emekli müzik öğretmeni Turgut Tuncer Öğüt (78)'den 4 gündür haber alamayan kızının ihbarı üzerine eve girilerek yapılan incelemede, yalnız yaşayan yaşlı adamın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polisin ve savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Öğüt'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

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