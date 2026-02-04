Emekli Öğretmen Yalova'da Ölü Bulundu - Son Dakika
Emekli Öğretmen Yalova'da Ölü Bulundu

04.02.2026 09:10
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Yağmur evinde ölü bulundu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, uzun süredir haber alınamayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Yağmur evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan Simge apartmanının 5'inci katında tek başına yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Öğretmenin en son 8 Ocak günü, aracıyla binanın önüne geldikten sonra evine girdiği ve o günden itibaren dışarı çıkmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daire kapısını açtı. Dairede yapılan kontrolde, 69 yaşındaki emekli öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Çiftlikköy, 3. Sayfa, Yalova, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Öğretmen Yalova'da Ölü Bulundu - Son Dakika

