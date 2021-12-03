Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini öldürdü - Son Dakika

Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Süleyman Cantürk (59), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyinin üvey oğlu İlyas Kütük'ün (56) evine gitti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Cantürk, yanındaki tabancayla İlyas Kütük'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlyas Kütük, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından Süleyman Cantürk, suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cantürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İlyas Kütük'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.