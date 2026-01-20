Emekli Yoksulluğu Planlandı - Son Dakika
Emekli Yoksulluğu Planlandı

20.01.2026 17:43
CHP, emekli yoksulluğunun planlandığını ve emeklilerin haklarının gasbedildiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, "Bu ülkede emekli yoksulluğu kendiliğinden oluşmadı. Planlandı, uygulandı. Prim ile kazanç arasındaki bağ koparıldı, emekli hakkı olan gelirden uzaklaştırıldı, kademeli emeklilik hakkı elinden alındı, memur emeklileri yok sayıldı, seyyanen zam hakları ellerinden alındı, geldiğimiz nokta sadakaya mahkum edildi. Sorumluluğu emekliye yüklediler, yükü de adil paylaşmadılar. Emekliler dilenci değildir. Bu ülkenin yükü hiç değildir" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer Şengel, sosyal medya hesabından Sosyal Sigortalar Kurumu ve emeklilik prim sistemini eleştirdi. Şengel, şunları kaydetti:

"Sosyal Sigortalar Kurumu bir yardım kurumu değildir. Primli bir sistemdir. İşçi, memur, esnaf yıllarca maaşından kesilen primlerini öder, işveren payını yatırır, devlette kendi hükümlülüğünü üstlenir. Bu sistemin adı sosyal yardımlaşma değil, sigortadır. Dolayısıyla emekli aylığı bir bağış, lütuf değildir. İktidarın gönlünden kopan bir jest hiç değildir. Emekli aylığı ödenmiş primleri karşılığıdır, alın teridir. Bugün iktidarın en düşük emekli maaşı diyerek tartışmaya açtığı yoksulluğun normalleştirilmesidir. Mesele milyonlarca emeklinin yıllarca ödediği primlerinin yok sayılmasıdır.

"Prim ile kazanç arasındaki bağ koparıldı"

Bu ülkede emekli yoksulluğu kendiliğinden oluşmadı. Planlandı, uygulandı. Prim ile kazanç arasındaki bağ koparıldı, emekli hakkı olan gelirden uzaklaştırıldı, kademeli emeklilik hakkı elinden alındı, memur emeklileri yok sayıldı, seyyanen zam hakları ellerinden alındı, geldiğimiz nokta sadakaya mahkum edildi. Sorumluluğu emekliye yüklediler, yükü de adil paylaşmadılar. Bakın emekliler dilenci değildir. Bu ülkenin yükü hiç değildir. Emekliler bu ülkenin üretimini, sanayisini, kamu hizmetlerini, şehirlerini kuran emektir. Bugünün Türkiye'si emeklinin alın teriyle inşa edildi.

"Çalıştıkça karşılığı artan, prim ödedikçe güven veren adil bir düzen inşa edeceğiz"

Biz CHP olarak pansumandan öteye gitmeyen artışları kabul etmiyoruz. Makyajla bu derin adaletsizlik örtülemez. Kalıcı çözüm ise açık. Emekli kazanç esaslı hak edilen emekli aylığı sistemini yeniden kuracağız. Çalıştıkça karşılığı artan, prim ödedikçe güven veren adil bir düzen inşa edeceğiz. Kademeli emeklilikle kuşaklar arası adaleti sağlayacağız. Emekli memuru ezdirmeyeceğiz. Devlet, emeklisine borçludur. Biz bu borcu ödeyeceğiz. Emekliyi sadaka düzenine mahkum eden bu anlayışı değiştireceğiz. Hakkı olanı alan, insanca yaşayan bir emeklilik düzeni kuracağız. İnsanca yaşam hakkımızı alana kadar da susmayacağız. Adalet gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
