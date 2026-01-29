Emekliler Düşük Maaşları Protesto Etti

(İZMİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu üyeleri, YKM önünde düşük emekli maaşlarını ve iktidarın ekonomi politikalarını protesto etti. "Sefalet ücretine hayır" sloganları atan emekliler, "Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler; yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu üyeleri, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla İzmir'in Konak ilçesinde bulunan YKM önünde bir araya geldi. Basın açıklamasında emekli maaşlarının yetersizliği, artan hayat pahalılığı ve iktidarın ekonomi politikaları protesto edilirken, emeklilerin insanca yaşam talepleri dile getirildi.

Emekliler adına konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertunç Akpınar, AKP-MHP iktidar blokunu eleştirdi. Akpınar, emeklilerin bilinçli olarak yoksulluğa sürüklendiğini belirterek, ortaya çıkan tablonun bir zorunluluk değil "sınıfsal bir tercih ve örgütlü bir yağma politikası" olduğunu ifade etti. Akpınar, milyonlarca emeklinin kira, fatura, pazar ve ilaç giderleri arasında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

"Emeklilerin onuruyla alay ediliyor"

Akpınar, şunları söyledi:

"Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler; yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor. Üstelik bu blok sadece emekliyi aç bırakmıyor; bir de çıkıp emeklileri küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden bir dil kullanıyor. Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek; aslında şunu söylüyorlar: 'Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin!' Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir. Bu ülkenin emeklileri, bu düzenin kölesi değildir. Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir. AKP–MHP bloku emeklilere yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi, şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir" dedi.

Emeklileri yük görenler şunu bilsin: Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır. Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir. Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir. Bir de emekliyi susturmak için aynı yalanı dolaşıma sokuyorlar: 'Emekli aylığı yükselirse enflasyon artar'. Bu söz, halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır."

Enflasyonu emekli yaratmadı" diyen Akpınar, "Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı, faiz düzeni yarattı. Emeklinin cebine giren üç kuruşla enflasyon artıyorsa, sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla, kamu ihaleleriyle, faiz rantıyla, kur korumalı soygunla neden artmadı? Orada 'enflasyon' demeyenler, konu emekliye gelince birden 'ekonomist' kesiliyorl Emekliye yapılan artış 'lüks tüketim' değildir. Emekli zamla et alacak, süt alacak, ilaç alacak, fatura ödeyecek. Bu ülkenin emeklisi zam isteyince 'enflasyon' diye korkutuluyor ama açlık dayatılınca kimse utanmıyor. Biz buradan ilan ediyoruz: Emekliye insanca yaşam ücreti vermek enflasyon değil, adalet meselesidir. Enflasyon bahanesiyle emekliyi açlığa mahküm edenlerin derdi ekonomi değil, iktidarını korumaktır. Biz buradayız" ifadelerini kullandı.

"İlk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz"

Bu ülkenin emeklilerinin susmayacağını dile getiren Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu ülkenin emeklileri diz çökmeyecek. Bu ülkenin emeklileri kaderine razı olmayacak. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Emeklilerin insanca yaşaması için tüm emeklilere derhal seyyanen 20 bin zam yapılmalıdır. Aylıklarımız açlık sınırının altında tutulamaz, 'müsait zaman' masallarıyla oyalanamayız. Emeklilerin sendikal hakları tanınsın; kapatma tehditleri kaldırılsın. Emeklilerin sendikal örgütlenme hakkı derhal ve koşulsuz biçimde tanınmalıdır. Sendikamıza yönelik kapatma tehditleri, hukuki baskılar ve yıldırma politikaları son bulmalıdır. Sendikal faaliyetlerimizi engellemeye dönük tüm idari ve yargısal girişimler geri çekilmeli; emeklilerin demokratik ve meşru mücadele hakkı güvence altına alınmalıdır. Emekliler, insanca yaşam ve onurlu gelecek mücadelesini sendikal örgütlülükle büyütmeye devam edecektir. ve unutmasınlar: 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı nasıl gerilettiysek, ilk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz. Bu düzen değişecek. Bu ülke nefes alacak! Bizi yok sayanlara söylüyoruz: Bundan sonra her şey biziz."

"Emekliler, emekçiler direnerek, mücadele ederek kazanacak"

SOL Parti İzmir İl Başkanı Deniz Özçelik de "Türkiye bir darboğazdan geçiyor. Bir tarafta saray eşrafı, onun şürekası saraylarda yaşıyor, lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor. Diğer tarafta ise Türkiye'nin milyonlarca emekçisi, emeklisi, genci, kadını sefalete mahküm ediliyor. Türkiye'de açlık sınırının altında bir asgari ücretle çalışmaya Türkiye'nin emekçileri mahküm ediliyor ve emeklilere de deniyor ki: Siz asgari ücreti de ayak etmiyorsunuz. Yoksulluk ve sefalet düzeninin acısını en çok siz çekeceksiniz. Ama aynı zamanda ülkede şöyle bir hava yaratıyorlar: Sanki çalışanlar emeklilerin maaşını ödüyormuş. Yok canım, öyle bir şey. Bu ülkede yıllarca emeğiyle, alın teriyle, sigorta primleriyle bu insanlar geleceğine yatırım yaptı. Ancak bu tek adam rejimi, kendi eşrafını zenginleştirmek adına emeklilerin sofrasına girecek üç lokma ekmeği, kirasını ödeyecek bütçeyi çok görüyor. İzmir'de, Basmane'de adeta gecekondudan bozma otellerde emekliler yaşamaya mahküm ediliyor ama bu tek başına tek adam rejiminin sorunu değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir sermaye rejimi olduğunu, sermayenin çıkarlarının gösterdiğinin ispatıdır. Buna karşı Türkiye'de de tek bir çare vardır: Emeklilerin, emekçilerin birleşik mücadelesidir. Birleşmekten başka yolumuz yok arkadaşlar. Türkiye'de onurlu, insanca bir yaşam isteyen tüm kesimler bir arada, bu rejime karşı, bu sermaye düzenine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Emekliler, emekçiler direnerek, mücadele ederek kazanacak" diye konuştu.

"Emekliler sadaka istemiyor"

Eğitim Sen 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Çalık ise "Ev kiraları ortalama 30 bin lirayken, asgari ücretle çalışan yüz binlerce emekçi 28 bin lira asgari ücretle geçinmeye mahküm edildi. Emeklilere verilen aylık ücret, sefalet ücreti olarak nitelenirken, kılı kırk yararak, büyük büyük Meclis toplantıları yaparak emeklilerin taban aylığını yirmi bin liraya çıkardılar. Biz diyoruz ki onlara: Yiyin efendiler yiyin, yediğiniz emeklilerin, emekçilerin alın teridir, emeğidir. Ancak bu harmanın gelir sonu, kapıştırın; giderken yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak. Emekliler sadaka istemiyor. Emekliler ihsan istemiyor. Ulufe istemiyor. Emekliler çalışırken ücretlerinden yapılan kesintilerin, yaşlılıklarında kendilerine ödenmesini istiyorlar. Kırk haramilerden hakkını almanın mücadelesini veriyorlar. ve bizler de KESK'e bağlı kamu emekçileri olarak diyoruz ki: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından emekliler, "Hukuksuzca yaşamaya hayır", "Sefalet ücretine hayır" sloganlarıyla sembolik olarak sandıkta oy kullandı.