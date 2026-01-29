Emekliler Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti - Son Dakika
Emekliler Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

29.01.2026 16:12
Tüm Emekli Sen, emeklilerin yoksulluktan ve aşağılanmaktan mustarip olduğunu vurguladı.

HABER: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Tüm Emekli Sen Malatya Şubesi tarafından emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Emeklilerin içine sürüklendiği bu tablo ekonomik bir zorunluluk değil; sınıfsal bir tercih, bilinçli bir saldırı ve örgütlü bir yağma politikasıdır" denildi.

Tüm Emekli Sen adına basın açıklamasını Muharrem Akıncı yaptı. Akıncı, "emeklilerin açlığa mahkum edildiği gibi bir de aşağılandıklarını" belirterek, şunları söyledi:

"AKP-MHP bloku emekliyi açlığa mahküm ediyor, üstüne bir de aşağılıyor. Emekliye sefaleti dayatanlar bu ülkenin en büyük yüküdür. AKP-MHP bloku yıllardır bu ülkenin emeklileri bilinçli biçimde yoksullaştıran, açlığa iten, yaşam hakkını gasbeden bir sefalet düzeninin kurucusu ve bekçisidir."

"Zorunluluk değil, sınıfsal tercih"

Emeklilerin içine sürüklendiği tablonun sınıfsal bir tercih olduğunu vurgulayan Akıncı, "Bugün emeklilerin içine sürüklendiği bu tablo ekonomik bir zorunluluk değil; sınıfsal bir tercih, bilinçli bir saldırı ve örgütlü bir yağma politikasıdır. Milyonlarca emekli kira, fatura, pazar ve ilaç arasında ezilirken AKP-MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla ve baskıyla susturmaya çalışmaktadır" diye konuştu.

"Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin"

Emekliye gelince "kaynak yok" diyenlerin, yandaşa, sermayeye, faizci düzene ve sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmadıklarına dikkati çeken Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstelik bu blok sadece emekliyi aç bırakmıyor; bir de çıkıp emekleri küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden bir dil kullanıyor. Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek aslında şunu söylüyorlar: Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir. Bu ülkenin emekleri bu düzenin kölesi değildir. Bu ülkenin emeklileri sarayın kapısında bekleyen kullar değildir. AKP-MHP bloku emekliye yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir. Emeklileri yük görenler şunu bilsin: Asıl yük emekliyi aç bırakan bu iktidardır. Asıl yük halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir. Asıl yük saray saltanatını emeklinin sofrasına çalan bu harami düzendir."

"Enflasyonu emekli yaratmadı"

"Emekli aylığı artarsa enflasyon artar" yalanı dolaşıma sokularak halkın korkutulmaya çalışıldığını ifade eden Akıncı, "Bu söz halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır. Enflasyonu emekli yaratmadı. Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı ve faiz düzeni yarattı. Emeklinin cebine giren üç kuruşta enflasyon artıyorsa, sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla, kamu ihaleleriyle, faiz rantıyla, kur korumalı soygunla neden artmadı? Biz burada ilan ediyoruz; emekliye insanca yaşam ücreti vermek enflasyon değil, adalet meselesidir" dedib.

Kaynak: ANKA

