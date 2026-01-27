Emekliler Geçim Sıkıntısından Şikayetçi - Son Dakika
Emekliler Geçim Sıkıntısından Şikayetçi

27.01.2026 16:20
CHP'li Veli Ağbaba, emeklilerin geçim zorluklarını dinlerken, maaşların alım gücündeki düşüşü vurguladı.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya geçim sıkıntısından dert yanan bir emekli, "Emekli olduğum zaman ki 682 liralık maaşım 14 çeyrek altın ediyordu. 50 liraydı çeyrek altın. Şimdi 2 çeyrek altın ediyor maaşım" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Emekliler derneğini ziyaret ederek emeklilerin sorunlarını dinledi.

Ağbaba'nın bir emekliye "20 bin lira ile nasıl geçiniyorsun?" sorusunu yöneltmesi üzerine emekli, "Geçinemiyoruz. Doğal gaz, elektirk, su... Lüks hayat yaşarken birdenbire tabana indirdi beni. Emekli olduğum zaman ki 682 liralık maaşım 14 çeyrek altın ediyordu. 50 liraydı çeyrek altın.  Şimdi 2 çeyrek altın ediyor maaşım" dedi.

Ağbaba'nın bir başka emekliye bu yıl palto alıp almadığını sorması üzerine emekli, paltosunu 6 yıl önce aldığını belirterek, "Ben alışverişimi eskiciden yapıyorum. Bit pazarından alıyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir memur emeklisi ise torunu karne aldığında harçlık veremediğini belirterek, Ağbaba'ya dert yandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Veli Ağbaba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Emekliler Geçim Sıkıntısından Şikayetçi

SON DAKİKA: Emekliler Geçim Sıkıntısından Şikayetçi - Son Dakika
