Emekliler Geçim Sıkıntısını Anlattı

19.01.2026 15:12
Emekliler, düşük maaş ve yüksek kiralarla geçinmenin imkansızlaştığını vurguladı.

Haber: Taner Özay

(KONYA) - En düşük emekli aylığının bu aydan itibaren 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifinin, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken, ANKA Haber Ajansı Konya'da emeklilere mikrofon uzattı. Bir emekli, "Ben çalışmazsam nasıl geçineceğim? Ben sabaha kadar işe gidiyorum, gece sabaha kadar bekçilik yapıyorum. 15 bin lira ev kirası, 20 bin lira bana verecekleri maaş. Hadi geçin" ifadelerini kullandı.

Bir emekli, "Türkiye'nin nüfusu 85 milyon değil, 600 kişi. Meclisin içinde 600 kişi var, tamam. Kendi maaşlarına geldiği zaman parmağını kaldırırlar, bizimkine geldiği zaman yönünü başka yere çevirirler" dedi.

Emekli aylıkları için konuşulan rakamların hayat pahalılığı karşısında anlamını yitirdiğini vurgulayan başka bir emekli ise şunları söyledi:

"Emekli maaşına bin değil, 5 bin verse de olmaz. 10 günden beri bin lira verecekler. Bütün televizyonlarda devamlı onu söylüyorlar. Yani bu kadar da abartıyorlar. Şurada bir yemek yersin bin liraya. Kendilerine gelince 100 bin, 200 bin lirayı bir dakikada, bir gecede geçiriyorlar. Emekli maaşından iki kat kira olmaz? Kiralar perişan. Zaten ortalık kış; doğal gaz, elektrik… Yani emekli perişan."

"Çalışmazsam nasıl geçineceğim"

Geçinmenin imkansızlaştığını dile getiren bir emekli ise hala çalışmak zorunda olduğunu anlattı. Aynı emekli, "Neyi geçineceğim? Ben çalışmazsam nasıl geçineceğim? Ben sabaha kadar işe gidiyorum, gece sabaha kadar bekçilik yapıyorum. 15 bin lira ev kirası, 20 bin lira bana verecekleri maaş. Hadi geçin" ifadelerini kullandı.

Konyalı bir başka emekli de açıklanan rakamların geçim sıkıntısını hafifletmekten uzak kaldığını ifade ederek, "Şimdi bin lira dediğin para mı? 16 bin lira olana 20 bin lira yaptılar. Ben 19 bin küsur lira alıyordum, bana da 21 bin 400 lira yaptılar. Çok para mı yani? Emekli maaşı vermesin, onların olsun"  dedi.

Bir başka kent sakini de "Her şey pahalı. Bir şey alınmıyor, 1 kilo et ancak alırsın bin liraya. Ev de kira, ne yapacaksın? Kolay değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
