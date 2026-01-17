Emeklilerden Ekonomik Sıkıntı İtirazı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan emekli vatandaş Zeki Karataş, "Hem emeklilerin hem çalışanların hakları gasp edilerek sermayeye, kapitalizme peşkeş çekilmeye çalışılıyor. 'Bütçede para yok' diyorlar, para var. Ekonomistlerin söylediğine göre sermaye sahiplerinin ödemesi gereken ama ödenme alınmayan yani ödenmemek üzere bağışlanan vergi miktarı 865 milyar seviyesinde. Bu alındığında emeklinin ihtiyacı olan para kasada var demektir. Bundan vazgeçmemesi gerekir siyasi iktidarın. Ama vazgeçmezse başka şeyler olur. Seçim endeksli bir ekonomiyle yükü emeklilere ve çalışanlara, kamu çalışanlarına yüklemeye çalışıyorlar" dedi.

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta yaşayan emekliler, ANKA Haber Ajansı'na maaşlarındaki erimeyi geçtiğimiz yıllarda aldıkları altın miktarı üzerinden değerlendirdi. Zeki Karataş isimle vatandaş, şunları söyledi:

"3 gram almıyor. 8 gram alıyordu. 8 çeyrek altın alıyordu. Emekli maaşı bir iki kat aşağı geri geldi demektir. Dolayısıyla burada hem emeklilerin hem çalışanların hakları gasp edilerek sermayeye, kapitalizme peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Burada yapılması gereken şey şu; 'bütçede para yok' diyorlar, para var. Ekonomistlerin söylediğine göre kapitalist çevrelerin yani sermaye sahiplerinin ödemesi gereken ama ödenme alınmayan yani ödenmemek üzere bağışlanan vergi miktarı 865 milyar seviyesinde. Bu alındığında emeklinin ihtiyacı olan para kasada var demektir. Bundan vazgeçmemesi gerekir siyasi iktidarın. Ama vazgeçmezse başka şeyler olur. Onun hesaplarını yapıyor. Seçim endeksli bir ekonomiyle yükü emeklilere ve çalışanlara, kamu çalışanlarına yüklemeye çalışıyorlar. Bu doğru bir tarz değil. Bu nedenle de tepki gösteriyoruz."

"Çeyreği, gramı alacak takatimiz kalmadı"

Kenan Ayvazoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ben daha önce çalışıyordum, emekli oldum. Çalıştığım dönemlerde bütün düğünlere takı olarak bırak gramı çeyrek götürüyordum. O kadar paramız değerliydi. Ama şimdi emekli olduk, çeyreği bırak gramı alacak takatimiz kalmadı. Bazı arkadaşlarımız için 5, 6 tane ancak gram alınabiliyor ki bundan hangi düğüne gideceksin? Soğan alamıyorsun, patates kaç kilo alabiliyorsun, ekmek kaç lira? alamıyorsun. Zaten et çoğu arkadaşımız bakıyorum kurbandan bazı arkadaşlar tike gönderiyor. Onunla geçim sağlıyor. Şurada oturup bir çay içemiyorsun. Çay olmuş 15, 20, 30 bazı otellerin lobilerine git 80 lira 100 lira çay yani bu çay ya altı üstü çay. Ülkemizde var yani bunun maliyetleri bu kadar olamaz bize bu kadar yüklenilmez emekli gerçekten zor durumda."

"Bu gidişle gümüş de kalmayacak"

Mustafa Karakuzey da şunları söyledi:

"Altın hesabı biraz zor iş ama ben 80 yaşıma geldim bu kadar felaket içerisinde yaşayan bir emekli görmedim. Genel müdürlük yaptım, daire başkanlığı yaptım, uzmanlık yaptım, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştım, gümrükte çalıştım. Ama bugüne kadar gelirken hiçbir zaman böyle kendi kendime üzülmedim. Vatandaşa gelince Allah yani sonunu hayır etsin. Bir Yunus balığı denize daldığında 16 dakika ancak suyun altında kalabiliyor. Bu insan nasıl yaşama tutunabilecek? Kirası var, çocukları var, torunları var, torunlarına harçlık verecek parası yok. Bitti. Gümüş bile bitecek. Bu gidişle gümüş de kalmayacak. İnsanlar daha önce kendilerine hediye ettikleri altınların karşılığını verebilmek için öyle zorluklarda kalıyorlar ki bazı şeylerini satarak o zamanında verilmiş olan altına karşı onu karşılamak için daha fazla emek sarf ediyor, para sarf ediyor."

"Zammı otomatikman sağ cebimizden alıp sol cebimize koymuş oluyor devlet"

Nazmi Şimşek ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün 6 bin 500 tahminim gram altın. 3 gram altın alıyor benim tahminim. Daha önce de 12, 13 gram alıyordu benim bildiğim. Gittikçe fakirleştiğimizin ispatıdır bu. Başka bir şey değil. Aslında devlet hiçbir şeye zam yapmasın, emekliye de zam yapmasın. Ben ona da razıyım. En azından hayata nasıl yaşayacağımıza alışarak devam ederiz. Yani hiçbir şey zam yapmasınlar. Zam yaptıkları dakika sonuçta aynı şekilde her şeye zam yapıyorlar. Bu sefer de zammı otomatikman sağ cebimizden alıp sol cebimize koymuş oluyor devlet. Bize zam vermemiş oluyor. Türkçesi. Zam da vermesinler. Biz de zam yapmasınlar. Biz ona da razıyız. Alışırız hayata. Ama her gün eziliyoruz.Yazık vatandaşa yazık. Bir dostuna yemek ısmarlayamıyor. Bir çay ısmarlayamıyor. Sokağa çıkarken onu düşünüyor vatandaş ister istemez."