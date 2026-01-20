Emeklilerden Son Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emeklilerden Son Uyarı

20.01.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası, aylık artışı talep ederek iktidara son kez uyarıda bulundu.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Tüm Emeklilerin Sendikası Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir basın açıklaması yaptı ve iktidara seslendi. Açıklamada "İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır." denildi. Basın açıklamasında "En düşük emekli aylığını 1062 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz." ifadelerine de yer verildi.

Emeklilerin en düşük emekli aylığında bin 62 liralık artışa tepkileri devam ediyor. Bugün Söğütlüçeşme'de bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri 20 bin liralık seyanen zam taleplerini tekrar etti. "Evimizi ısıtamıyorsak sokakları ısıtacağız", "Zam zulüm yoksulluk, işte AKP", "Sefalete teslim olmayacağız" şeklinde slogan atan emekliler, "Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından Kadıköy Söğütlüçeşme'de yapılan açıklama şöyle:

"15 Ekim'den 15 Aralık'a kadar sürdürdüğümüz emekliye bütçe etkinliklerimiz AKP iktidarı tarafından görmezlikten gelinmesine devam ediliyor. 15 Aralık'tan günümüze kadar sürdürdüğümüz emekli aylıklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi talebimiz, yine duyulmazlıktan gelindi. Bu kış şartlarında emeklilerimiz hiç değilse bir bardak çay, bir sıcak çorba içebilsinler! Soğukta yorganlara, battaniyelere sarılmak yerine, evlerini ısıtabilsinler, 'bir lokma, bir hırkaya' muhtaç kalmasınlar diye, hiç değilse her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrıda bulunduk.

"Sesimizi dünya duydu, Saraylarında, sırça köşklerinde, gününü gün eden iktidar duymadı"

Kolay kolay duymazlar diye her gün Türkiye'nin ortalama 45-50 noktasında alanlarda, demokratik mücadelenin bütün imkanlarıyla sesimizi çıkardık. Dünya duydu. Saraylarında, sırça köşklerinde, gününü gün eden iktidar duymadı. İşte halktan kopmak böyle bir şeydir. CHP milletvekilleri TBMM'Nİ terk etmeyip, oturma eylemi yapıyorlar, iktidar yine görmüyor. Şov yapıyorsunuz diyecek kadar duyularını yitirmişler...

En düşük emekli aylığını 1062 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz.

"İtirazımız var"

Bu saçma sapan kanun teklifini, AKP ve MHP milletvekilleri, muhalefet partilerinin bütün itirazlarına rağmen, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda

virgülüne dokunmadan geçirdiler. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Bu ayıplı teklife ortak olan vekilleri kınıyoruz. Şimdi komisyonunda geçen yasa genel kurula havale edildi. Genel kurulda bu yasanın bu haliyle geçmesi kabul edilemez AKP- MHP milletvekillerine sesleniyoruz. Bu ayıba ortak olursanız, evde ailenizin, sokakta emeklinin yüzüne bakamazsınız. Bu ayıba ortak olan herkese, her yerde isyanımız var. İtirazımız

var.

"Bıçak kemikte"

İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptığınız 282 milyarı da ekleyip, emekli aylıklarına yansıtınız. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapınız."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerden Son Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:31:46. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden Son Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.