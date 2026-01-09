Emeklilerden Zammı Protesto Eylemi

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emeklilere verilen zamları protesto amacıyla oturma eylemi yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamların yetersiz olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi.

Eylemde emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında geçinemez hale geldiği vurgulandı.

Sendika adına yapılan açıklamada, emekli aylıklarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu belirtilerek, her emeklinin aylığına acil olarak 20 bin lira ek zam yapılması talep edildi. Ayrıca en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi ve emeklilerin sendika hakkının yasal güvence altına alınması istendi.

Açıklamada, mücadelenin yalnızca emeklilerin değil, tüm emekçilerin ve yoksulların ortak mücadelesi olduğu ifade edilerek, toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı.

Eyleme KESK, Eğitim Sen, bazı siyasi partiler ve STK temsilcileri de destek verdi.