Emeklilere Açlık Sınırı Üzerinden Tepki

22.01.2026 11:47
CHP, emeklilerin maaşlarının 20 bin lira ile açlık sınırında kalmasına karşı nöbet tutuyor.

(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla emeklileri açlık sınırı altında 20 bin liraya mahkum edecek düzenlemenin kabul edildiğini belirterek, "Kanun bitinceye kadar biz nöbetimize devam edeceğiz. Emeklilerimizin haklarının iyileştirilmesi için, seyyanen zam verilmesi için, emeklilerin insanca bir yaşama kavuşması için mücadelemiz devam edecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbet 15. gününde devam ediyor. Dün gece saat 03.00'a kadar devam eden Genel Kurul çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, şunları söyledi:

"Emeklileri ilgilendiren 7. madde bütün çabalarımıza rağmen AKP ve MHP oylarıyla oylandı hatta oylama sırasında yoklama istediğimizde burada olmayan AKP milletvekillerinin sahte pusulayla oylamaya katıldıkları görüldü ne yazık ki. Bunun üzerine kürsüyü işgal ettik. AKP ve MHP oylarıyla açlık sınırı altında 20 bin liraya emeklileri mahkum edecek madde ne yazık ki kabul edilmiş oldu. Kanun bitinceye kadar biz nöbetimize devam edeceğiz. Emeklilerimizin haklarının iyileştirilmesi için, seyyanen zam verilmesi için, emeklilerin insanca bir yaşama kavuşması için mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

açlık sınırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

