Emeklilere Eşit Zam Talebi

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldığına dikkati çekerek, "Eşitliği sağlayacak ve öz evlat, üvey evlat ayrımını ortadan kaldıracak bir şekilde bütün emeklilerimize aynı oranda artış yapılması; en adil, en tutarlı ve en hakkaniyetli tutum olacaktır. Bunun dışındaki düzenlemeler emeklilerimizin vicdanlarında kabul görmeyecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı yazılı açıklamada, en düşük emekli aylığı alan emekli sayısının 5 milyona ulaştığına işaret ederek, "Bu da demektir ki, hazine yardımı alan emekli sayımız her geçen yıl artmaktadır. ve maalesef bu durum da, emekli aylıklarının alım gücünün her 6 aylık dilimlerde erimekte olduğunun göstergesidir. Bir devletin; öz evlatları, üvey evlatları olmaz. Böyle bir ayrımı sosyal devlet anlayışı asla kabul etmez" dedi. Ergün, şunları kaydetti:

"Geçmişte, çalışma yaşamı boyunca yüksek prim ödeyen ancak bugün düşük aylıklara maruz kalan emeklilerimizin hakları da ayrı bir husustur. Sosyal güvenlik sisteminin, dünyanın hiçbir yerinde değişmeyen bir ilkesi vardır, bu da nimet-külfet dengesidir. Yani çalışırken ne kadar uzun süre ve ne kadar yüksek prim ödemişseniz, emekli olduğunuzda da aynı oranda gelir elde etmelisiniz. Kısa adı BES olarak bilinen Bireysel Emeklilik Sistemi de aynı mantıkla çalışır. Dolayısıyla düşük prim ödeyenle, yüksek prim ödeyenlerin gelirleri arasındaki makasın daralması, yetkililer için önemli bir uyarı olmalıdır. M

Memur emeklilerimize bu yıl ocak ayından geçerli olarak verilen; yüzde 18.60'lık artış ve toplu görüşme ile kazanılan bin liralık seyyanen artış, az olmakla birlikte; işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19'luk artıştan yüksek olmuştur. Dolayısıyla, eşitliği sağlayacak ve öz evlat, üvey evlat ayrımını ortadan kaldıracak bir şekilde bütün emeklilerimize aynı oranda artış yapılması; en adil, en tutarlı ve en hakkaniyetli tutum olacaktır. Bunun dışındaki düzenlemeler emeklilerimizin vicdanlarında kabul görmeyecektir."