Emeklilere Eşit Zam Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emeklilere Eşit Zam Talebi

09.01.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazım Ergün, emeklilere yapılan zamların eşit olması gerektiğini vurguladı, ayrımın kabul görmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldığına dikkati çekerek, "Eşitliği sağlayacak ve öz evlat, üvey evlat ayrımını ortadan kaldıracak bir şekilde bütün emeklilerimize aynı oranda artış yapılması; en adil, en tutarlı ve en hakkaniyetli tutum olacaktır. Bunun dışındaki düzenlemeler emeklilerimizin vicdanlarında kabul görmeyecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı yazılı açıklamada, en düşük emekli aylığı alan emekli sayısının 5 milyona ulaştığına işaret ederek, "Bu da demektir ki, hazine yardımı alan emekli sayımız her geçen yıl artmaktadır. ve maalesef bu durum da, emekli aylıklarının alım gücünün her 6 aylık dilimlerde erimekte olduğunun göstergesidir. Bir devletin; öz evlatları, üvey evlatları olmaz. Böyle bir ayrımı sosyal devlet anlayışı asla kabul etmez" dedi. Ergün, şunları kaydetti:

"Geçmişte, çalışma yaşamı boyunca yüksek prim ödeyen ancak bugün düşük aylıklara maruz kalan emeklilerimizin hakları da ayrı bir husustur. Sosyal güvenlik sisteminin, dünyanın hiçbir yerinde değişmeyen bir ilkesi vardır, bu da nimet-külfet dengesidir. Yani çalışırken ne kadar uzun süre ve ne kadar yüksek prim ödemişseniz, emekli olduğunuzda da aynı oranda gelir elde etmelisiniz. Kısa adı BES olarak bilinen Bireysel Emeklilik Sistemi de aynı mantıkla çalışır. Dolayısıyla düşük prim ödeyenle, yüksek prim ödeyenlerin gelirleri arasındaki makasın daralması, yetkililer için önemli bir uyarı olmalıdır. M

Memur emeklilerimize bu yıl ocak ayından geçerli olarak verilen; yüzde 18.60'lık artış ve toplu görüşme ile kazanılan bin liralık seyyanen artış, az olmakla birlikte; işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19'luk artıştan yüksek olmuştur. Dolayısıyla, eşitliği sağlayacak ve öz evlat, üvey evlat ayrımını ortadan kaldıracak bir şekilde bütün emeklilerimize aynı oranda artış yapılması; en adil, en tutarlı ve en hakkaniyetli tutum olacaktır. Bunun dışındaki düzenlemeler emeklilerimizin vicdanlarında kabul görmeyecektir."

Kaynak: ANKA

Kazım Ergün, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere Eşit Zam Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:53:55. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilere Eşit Zam Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.