Emeklilere Kira Desteği Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emeklilere Kira Desteği Talebi

09.02.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Ayhan Barut, emeklilere gıda ve kira desteği için Meclis'e önerge sundu.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu önergede, açlık sınırının 32 bin liranın, yoksulluk sınırının ise 93 bin liranın üzerine çıktığını, bunun da emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılama gücünü yok ettiğini vurgulayarak, emeklilere gıda, kira desteği veya ek ödeme, refah payı gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağını sordu.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, açlık ve yoksullukla boğuşan emeklilere insanca yaşam ve barınma hakkı için kira yardımı, refah payı ile ek ödeme yapılması talebiyle Meclis'e soru önergesi sundu. Barut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle sunduğu önergede, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde açlık sınırı 32 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 93 bin liranın üzerine çıkmıştır; bu da halkımızın olduğu gibi emeklilerin de temel ihtiyaçlarını karşılama gücünü yok ediyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kira bedeli yaklaşık 24 bin 700 TL'ye ulaşmıştır ve büyükşehirlerde bu bedeller daha yüksek seviyelere çıkmaktadır; örneğin İstanbul'da 35 bin 500 TL, Ankara'da 28 bin 200 TL ve İzmir'de 27 bin 500 TL civarındadır. Bu rakamlar, kiraların enflasyon ve ücret artışlarının çok üzerinde yükseldiğini göstermektedir."

Bazı Anadolu illerinde kiralar 10 bin TL – 15 bin TL bandında seyretmekte olup, büyükşehirlerle bölgesel kira farkı iki veya üç kat civarına çıkmaktadır. Bu durum, emeklilerin yaşam maliyetini belirleyen en önemli kalemlerden biri olan konut giderlerinde bölgesel eşitsizliği artırmaktadır. Ülkemizde açlık sınırı 32 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 93 bin liranın üzerine çıkmıştır; bu da halkımız gibi emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılama gücünü doğrudan zorlamaktadır. Artan kira bedelleri ile emekli aylıkları arasında yaşanan bu makas, özellikle büyükşehirlerdeki emekliler için barınma hakkının fiilen engellenmesine yol açmakta ve bu durum sosyal devlet ilkesini zedelemektedir.

"Büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimiz için gıda yardımı yapılması gündemde midir"

Barut önergesinde "Türkiye genelinde emeklilerin ortalama aylık gelirlerinin yüzdelik olarak ne kadarı kira giderine gitmektedir? Büyükşehirlerde yaşayan emekliler ile küçük ve orta ölçekli illerde yaşayan emekliler arasında yaşam maliyeti farkına rağmen aynı emekli aylığının uygulanmasının, yoksulluk riskini artırdığına dair Bakanlığınızın bir etki analizi bulunmakta mıdır? Kira artış oranlarının emekli maaş artış oranlarını sürekli aşmasının, emeklilerin barınma hakkı üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınızca hazırlanmış bir rapor bulunmakta mıdır? Büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimiz için gıda yardımı yapılması gündemde midir? Büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimiz için kira yardımı yapılması gündemde midir? Kira enflasyonu ve emekli maaşı arasındaki makası kapatmak için emeklilere kira desteği, refah payı, hedefli transfer veya ek ödeme gibi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır" sorularına yer verdi.

Kaynak: ANKA

Ayhan Barut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere Kira Desteği Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilere Kira Desteği Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.