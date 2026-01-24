Emel Duman, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü ile İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Emel Duman, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü ile İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırmayı Hedefliyor

Emel Duman, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü ile İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırmayı Hedefliyor
24.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdüren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 59 yaşındaki Emel Duman, ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Hatay'da ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdüren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 59 yaşındaki Emel Duman, ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "Hatay Sarısı" ırkı böceklerden elde edilen ipeğin geçen yıl eylül ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük eden Duman, başarısına bir yenisini daha ekleyerek "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 Ocak'ta düzenlenen törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ipek böcekçiliği ve dokumacılığı ustası Duman, ninesinden öğrendiği ve yıllarca binbir emekle sürdürdüğü ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyor.

"İpek böceği yetiştiriciliğinin bitmemesi adına bu ödül çok kıymetli"

Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşayan Duman, AA muhabirine, ödüle layık bulunduğunu ilk duyduğunda inanamadığını söyledi.

İpek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak için her zaman elinden gelenin fazlasını yaptığını anlatan Duman, şöyle devam etti:

"İlk duyduğum zaman inanılmaz mutlu oldum çünkü bu göründüğümüzü, sesimizin duyulduğunu ve özellikle Hatay Sarısı'nın ne kadar kıymetli olduğunun görüldüğünü bana gösterdi. Çok onore ve mutlu oldum. Benimle birlikte çok emek eden insan oldu o yüzden inanılmaz mutluyum ve bu ödülü birçok kişi adına aldım. Özellikle bu sene verim de güzel oldu ve ardından bu ödülün gelmiş olması çok muhteşem bir duygu. En önemlisi bu ödülle herkes sesimizi duydu çünkü gerçekten ipek böceği yetiştiriciliğinin bitmemesi adına bu ödül çok kıymetli."

"Bizim gibi birçok kadını yanımıza alacağız"

Duman, ödül sayesinde yaptıkları çalışmaların tescillenmiş olduğunu da dile getirdi.

Aldığı ödülün yaşadığı memleketinde ipek böceği yetiştiriciliğinin devamına ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunacağını belirten Duman, "İnanıyorum ki birçok kurumdan destek alacağız. Bizim gibi birçok kadını yanımıza alacağız çünkü başlarken en büyük hedefimiz buydu. İnşallah daha önce hayal ettiklerimizi uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.

Duman, ödülünü bu işte kendisine her zaman destek olan 82 yaşındaki annesi Bedia Doğruel ile teyzelerine ithaf ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emel Duman, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü ile İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:54:40. #7.11#
SON DAKİKA: Emel Duman, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü ile İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.