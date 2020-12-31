Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde - Son Dakika

Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde

31.12.2020 09:44
Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçenin su ihtiyacını karşılayacak olan Emet Göleti'nde su seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçenin su ihtiyacını karşılayacak olan Emet Göleti'nde su seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Emet göleti arıtma tesisi yapım ve Emet'e naklini içeren proje çizimleri devam ederken, havaların kurak geçmesine rağmen göletteki su seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk aylarında tamamlanması beklenen proje çiziminin ardından arıtma tesisi, ilçeye nakil, Emet yeni içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmur kanalları, yeni su depoları yapımları hep birlikte ihale edilecek. Yaklaşık maliyeti 120 milyon TL'yi geçen çalışmalar en kısa sürede başlayacak" dedi. - KÜTAHYA

Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde
Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde
Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde

Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde - Son Dakika


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