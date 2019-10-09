Son Dakika Haberleri: Emine Bulut davası ertelendi
Son Dakika 3. Sayfa Emine Bulut davası ertelendi

Emine Bulut davası ertelendi

12 dakika önce

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Emine Bulut davası ertelendi, System.String[]

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim, duruşma tarihini 21 Ekim saat 09.00 olarak belirledi. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
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