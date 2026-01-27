Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü - Son Dakika
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü

27.01.2026 19:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31'de Başkan olarak görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak belirlenen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum'u ve Sıfır Atık Vakfı Başkanımız, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ı üstlendikleri kıymetli sorumluluklar dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin, küresel iklim mücadelesine yön veren kararların alınacağı COP31'e ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bu tarihi zirve, iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin birikimi, vizyonu ve çevre alanındaki öncü yaklaşımıyla birlikte COP31'in, daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmasını diliyorum."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA

