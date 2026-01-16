Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği - Son Dakika
Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

16.01.2026 10:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, "Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum. Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

