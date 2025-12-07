Emine Erdoğan'dan TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nin, çocuklarımızın dijital dünyada güvenle var olacağı yeni bir dönemin kapılarını aralamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, katıldığı zirve programına ilişkin görüntülere de yer verdi.