EMİNÖNÜ'NDE KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISINI SU BASTI - Son Dakika
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EMİNÖNÜ'NDE KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISINI SU BASTI

15.08.2022 11:59

EMİNÖNÜ'nde yağmurun etkisiyle Kapalıçarşı ile Mısır Çarşısı'nda bazı işyerlerini su bastı.

EMİNÖNÜ'nde yağmurun etkisiyle Kapalıçarşı ile Mısır Çarşısı'nda bazı işyerlerini su bastı.

Kuvvetli yağış Fatih Eminönü'nde etkili oldu. Bir anda etkisini gösteren yağıştan kaçmak isteyenler alt geçitlere, dükkan tentelerinin altına sığındı. Yağmur yağışıyla Eminönü Meydanı çevresinde su birikintileri oluştu. Meydanda bulunan dükkanları su bastı. Esnaf kendi çabasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mısır Çarşısı'nın içinde de su birikintileri oluştu, orada biriken su da esnafın çabasıyla tahliye edildi.  Kapalıçarşı'da da sel oluştu. Bir çok dükkanı su bastı.


- İstanbul
YORUMLAR
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İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı KAPALIÇARŞI'DAKİ SEL BASKINI KAPALIÇARŞI'DAKİ SEL BASKINI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDE KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISINI SU BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMİNÖNÜ'NDE KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISINI SU BASTI - Son Dakika
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