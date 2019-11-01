Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor
Son Dakika Güncel Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti.

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede yer alan tarihe göre bugün kaldırılması gereken balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor.

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedilmişti. İşletme sahiplerinin sabahın erken saatlerinde teknelerine gittiği görüldü. Yetkililerden ise henüz kimse gelmedi. Balık ekmek satan teknelerin bekleyişi sürüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular dikkat! İDO seferleri iptal edildi
Son dakika: Balık ekmek tekneleri tartışmasında yeni gelişme! Balıkçılar bir süre daha satışa devam edecek Son dakika: Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını "Zafer" olarak nitelendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:26:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]