Emirdağ'a 3 halı saha yapılacak - Son Dakika

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçeye yeni yapılacak 3 halı sahasının ihalesine çıkıldığını belirtti.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, Emirdağ'daki gençlere ve spor severlere biri kapalı olmak üzere 3 halı saha kazandırılacağını aktardı.

Halı sahaların yapımı için ihaleye çıktıklarına dikkat çeken Koyuncu, "Kapalı ve açık halı saha projelerimiz toplamda 3 bin 200 metrekare olup, projelerin içerisinde lavabolar, soyunma odaları ve yeşil alanlar bulunmaktadır. İhalelerimiz 23 Aralık'ta sonuçlanacak. İnşallah, yeni halı sahalarımızı 2021 yılının yaz aylarında gençlerimizin ve sporseverlerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize ve aziz hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.